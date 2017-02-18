Almanya’ya altı ayda 3 bin 100 Türk vatandaşı sığınma başvurusu yaptı

Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yüzde 60 artış gösterdi. Alman Sol Parti tarafından verilen soru önergesine hükumet kanadından gelen yanıta göre, Ağustos 2016 ile Ocak 2017 tarihleri arasında Almanya’ya 3 bin 100 Türk vatandaşı sığınma talebinde bulundu. 2016’nın ilk 6 ayında yapılan sığınma başvurularının bin 900 olduğu kaydedildi.

Rheinische Post gazetesi konuya ilişkin haberinde, Almanya’dan sığınma talep edenlerin ilk kayıtlarının tutulduğu ‘Easy-System’e aralık ayı içerisinde 589, ocak ayında ise 573 kişinin kayıt yaptırdığını yazdı. Sığınma başvurularının kabul edilme oranının da arttığı belirtiliyor. Sol Parti tarafından yapılan hesaplamalara göre, darbe girişiminden önce yapılan başvuruların kabul edilme oranı yüzde 13,7 düzeyindeyken, 15 Temmuz sonrasında Türk vatandaşlarının sığınma başvurularının kabul edilme oranı yüzde 17,3’e çıktı.