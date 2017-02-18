Almanya’ya altı ayda 3 bin 100 Türk vatandaşı sığınma başvurusu yaptı

Rheinische Post gazetesi konuya ilişkin haberinde, Almanya’dan sığınma talep edenlerin ilk kayıtlarının tutulduğu ‘Easy-System’e aralık ayı içerisinde 589, ocak ayında ise 573 kişinin kayıt yaptırdığını yazdı. Sığınma başvurularının kabul edilme oranının da arttığı belirtiliyor. Sol Parti tarafından yapılan hesaplamalara göre, darbe girişiminden önce yapılan başvuruların kabul edilme oranı yüzde 13,7 düzeyindeyken, 15 Temmuz sonrasında Türk vatandaşlarının sığınma başvurularının kabul edilme oranı yüzde 17,3’e çıktı.
Rheinische Post gazetesi konuya ilişkin haberinde, Almanya’dan sığınma talep edenlerin ilk kayıtlarının tutulduğu ‘Easy-System’e aralık ayı içerisinde 589, ocak ayında ise 573 kişinin kayıt yaptırdığını yazdı. Sığınma başvurularının kabul edilme oranının da arttığı belirtiliyor. Sol Parti tarafından yapılan hesaplamalara göre, darbe girişiminden önce yapılan başvuruların kabul edilme oranı yüzde 13,7 düzeyindeyken, 15 Temmuz sonrasında Türk vatandaşlarının sığınma başvurularının kabul edilme oranı yüzde 17,3’e çıktı.