Almanya’nın yeni Cumhurbaşkanı Steinmeier oldu
Bin 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından bugün (Pazar) yapılan seçimde ilk turda 931 oy alan Dış işleri eski Bakanı Frank Walter Steinmeier, Almanya’nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi.
12 Şubat 2017 Pazar 16:25
Bin 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından bugün (Pazar) yapılan seçimde ilk turda 931 oy alan Dış işleri eski Bakanı Frank Walter Steinmeier, Almanya’nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.