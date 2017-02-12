Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı Steinmeier oldu (2)

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Ahmet Yıldırım / Dortmund, 12 Şubat () - Bin 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından bugün yapılan seçimde, ilk turda 931 oy alan Dışişleri eski Bakanı Frank Walter Steinmeier, Almanya Cumhurbaşkanı seçildi.

Almanya’nın 12. Cumhurbaşkanı, eski Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier oldu. İlerleyen yaşı ve sağlık durumu nedeniyle yeniden aday olmayacağını açıklayan Joachim Gauck’un yerine, koalisyon hükümeti tarafından ortak aday gösterilen Steinmeier, bin 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından Almanya’nın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Beş aday yarıştı

Cumhurbaşkanlığı için, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin ortak adayı olan Frank Walter Steinmeier (61) ile Sol Parti'nin desteklediği araştırmacı Christoph Butterwegge (66), Almanya için Alternatif Partisi (AfD) adayı Albrecht Glaser (75), Korsan Partisi adayı Engelbert Sonneborn (78) ve Özgür Seçmenler'in (Freie Wähler) adayı Alexanden Hold (54) olmak üzere toplam beş aday yarıştı.

İlk turda seçildi

Frank Walter Steinmeier, bin 253 üyenin katıldığı ilk tur oylamada 931 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi. Seçilmek için 631 oy gerekliydi. Steinmeier’in rakipleri Butterwegge 128, Glaser 42, Hold 25, Sonneborn ise 10 oy aldı.

Seçiciler Kurulu’nun yapısı

Almanya’da cumhurbaşkanı, Federal Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor. Bin 260 üyeli kurulun tek görevi cumhurbaşkanını seçmek. Kurul üyelerinin 630’u Federal Parlamento Milletvekili, diğer 630’u ise nüfus oranına göre eyaletlerde toplumun değişik katmanlarından seçilen vatandaşlardan oluşuyor. Kurulun siyasi partilere göre dağılımı ise şöyle: Hristiyan Birlik Partileri 539, Sosyal Demokrat Parti 384, Yeşiller 147, Sol Parti 95, Hür Demokrat Parti 36, Almanya için Alternatif 35, Korsanlar 11 ve diğerleri 13.

18 Mart’ta göreve başlayacak

Joachim Gauck’un 5 yıllık görev süresi 18 Mart’ta dolacak. Almanya’nın 12. Cumhurbaşkanı Steinmeier ise, 19 Mart itibariyle görevine başlamış olacak.

Babası marangoz, annesi işçiydi

Frank Walter Steinmeier, 5 Ocak 1956 tarihinde Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Detmold kentinde dünyaya geldi. Babası marangoz olan Steinmeier’in annesi ise fabrika işçisiydi. Giessen Justus Liebig Üniversitesi'nde hukuk ve siyaset bilimi okuyan Steinmeier, 1975 yılından bu yana Sosyal Demokrat Parti’ye üye. 1996-1998 yılları arasında Aşağı Saksonya’da Devlet Sekreterliği yapan Steinmeier, SPD’nin 1998 seçimlerini kazanmasıyla birlikte, Gerhard Schröder’in başbakanlığı döneminde müsteşar oldu. 2005 yılında Dışişleri Bakanı, 2007’de ise SPD Genel Başkanı olan Steinmeier, 2009 seçimlerinde başbakan adayı olarak girdiği seçimlerde yüzde 23 oy aldı. Steinmeier, Aralık 2013’te ise bir kez daha Dışişleri Bakanı oldu. 1995 yılında İdari Yargıç Elke Büdenbender ile evlenen Steinmeier’in bir kızı var.

61 yaşındaki Steinmeier, 2010 yılında böbrek hastası eşine böbreğini bağışladığı için bir süre politik kariyerine ara vermek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı seçilen Steinmeier, önümüzdeki 5 yıl boyunca Bellevue Sarayı’nın yeni ev sahibi olarak görev yapacak.

Federal Almanya’nın cumhurbaşkanları

1949 - 1959: Theodor Heuss (FDP)

1959 - 1969: Heinrich Lübke (CDU)

1969 - 1974: Gustav Heinemann ( önce CDU, 1957’de sonra SPD)

1974 - 1979: Walter Scheel (FDP)

1979 - 1984: Karl Carstens (CDU)

1984 - 1994: Richard von Weizsäcker (CDU)

1994 - 1999: Roman Herzog (CDU)

1999 - 2004: Johannes Rau (SPD)

2004 - 2010: Horst Köhler (CDU)

2010 - 2012: Christian Wulff (CDU)

2012 – 2017 Joachim Gauck (Bağımsız)

2017- Frank Walter Steinmeier (SPD)