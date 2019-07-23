Almanya’nın Sachsen eyaletinde iki anaokulunda domuz eti yasaklandı

İSKENDER GÜNGÖR, KÖLN () - Almanya’nın Sachsen eyaletinin Leipzig şehrinde iki anaokulunda domuz eti tüketimi yasaklandı.

Konfuzius ve Rolando-Toro anaokulları yönetiminden yapılan açıklamada, “15 Temmuz’dan itibaren yemekler ve ara öğünlerde domuz eti ve katkıları bulunmayan besinler sipariş edilip, çocuklara dağıtılacaktır” denildi.

Gıda Bakanı Julia Klöckner domuz etinin tamamen yasaklanmasını yanlış bulduğunu açıkladı.

Bild gazetesi bayram ve doğum günü gibi özel günlerde içinde domuz ibareleri bulunduran şeker, jelibon ve diğer yiyeceklerin ikram edilmemesi yönünde uyarı yapıldığını duyurdu. Habere göre, okullarda domuz eti harici et ürünü olmamasından dolayı 2 Müslüman kız çocuğunun et ürünlerini tüketememesi nedeniyle böyle bir değişikliğe gidildi.



Anaokulun müdürü Wolfgang Schäfer “Dini görüşleri gereği domuz eti tüketmeyen ve bunu tercih etmeyecek olan ebeveyn ve öğrencilerin sayısı sadece bir dahi olsa bu değişikliği gerçekleştireceğim. Bu yenilikten dolayı hiçbir çocuk mahrumiyet çekmemeli. Her ne kadar on kişi kadar itiraz eden ebeveyn bulunsa da kararı aldık" dedi.



“DOMUZ ETİNİN TAMAMEN YASAKLANMASI, BİRLİKTE YAŞAMIN DESTEKÇİSİ OLAMAZ”

Eyalet Gıda Bakanı Julia Klöckner is Bild’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı, “Herkese dengeli seçenekler sunulması gerekiyor. İster vejetaryenler olsun, isterse de domuz eti tüketmeyenler olsun. Fakat başkaları için herkesin – domuz etini severek tüketenler – besin alışkanlıklarını değiştirmek ve zorunlu kılmak, birlikte ve müreffeh bir yaşamın destekçisi olamaz.”