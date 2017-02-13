Levent Gündüz / Freiburg, 13 Şubat ()- 18 şubat Cumartesi akşamı Miss Germany 2017'de podyuma çıkacak olan Almanya’nın en güzel 21 kızı basına tanıtıldı.

Almanya güzellik yarışması ‘Miss Germany 2017’ finaline katılmak için yaşları 16-29 olan 5 bin 155 genç kız arasından finale yükselen Almanya’nın en güzel 21 kızı finalin yapılacağı Almanya’nın en büyük eğlence parkı ‘Avrupa parkında’ basına tanıtıldı.

Avrupa Parkı, bu yıl 90. yıldönümünü kutlayan Almanya güzellik yarışma organizasyonu ‘Miss Germany Corporation’ (MGC) Miss Germany 2017 finaliyle, yarışmaya 15. kez ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl podyuma ‘Batı Almanya’ kraliçesi olarak çıkan ve 430 puanla ‘Miss Germany 2016’ kraliçesi seçilen mesleği Katolik din dersi öğretmeni olan Lena Bröder Almanya’nın en güzel kızı seçilmişti. Miss Germany 2016 kraliçesi Lena Bröder 18 şubat Cumartesi akşamı tacını 2017 kraliçesine devredecek.

90 yıllık güzellik yarışmasın 2017 finalin jüri heyetinde siyaset, spor, şov, televizyon, müzik, iş dünyasın tanınmış isimleri içinde Jo Weil, Jürgen Mack, Wolfgang Bosbach, İngo Lensen, Prof. Dr. Dr. Werner Mang, Sarah Winkhaus, Farina Opaku, Francek Prsa, Tessy Parelkova, Horst Klemmer, Carsten Sasse, Alexandra Polzin yer alıyor. Büyük finalin İnes Klemmer, Alexander Mazza ikilisi sunacak.

Finalde podyuma çıkacak olan güzeller akşam kostümü, prenses model elbise, yöresel milli kostüm, mayo defilesiyle jürinin puanlarını lehine kazanmak için yarışacak. Finale hazırlanan güzeller son podyum çalışmalarını koreograf Jens Dolecki yönetiminde Avrupa parkında hazırlanıyor.

Güzellik yarışmasın 90. yıldönümünde finalistleri zengin hediyeler bekliyor. Yeni seçilecek 2017 kraliçesine bir yıllık mankenlik kontratı, video, fotoğraf çekimi, bir yıllığına her şey dahil araba, 7 bin Euro değerinde yatak takımı, 2 bin Euro değerinde koltuk, 4 bin Euro alışveriş çeki, güzellik bakımı, kozmetik, giyim eşyaları ve tatil paketleri veriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bugün yapılan basın toplantısından görüntüler

Foto: 1-7, Fotoğraflar Levent Gündüz