Almanya’dan yılbaşı saldırısına kınama

İstanbul’un ünlü eğlence merkezi Reina’ya yapılan silahlı saldırı Almanya tarafından kınandı. Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeir tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul bir kez daha kanlı bir saldırının kurbanı ve hedefi oldu. Türkiye’de dünyanın başka yerlerindeki milyonlar gibi sadece yeni yıla eğlenerek ve birlikte girmek isteyen suçsuz genç insanlar yine korkunç ve korkakça bir saldırının kurbanı oldu. Saldırıyı ve her türlü terörü en ağır şekilde kınıyoruz. Bu zor saatlerde Türkiye’nin yanındayız. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve ailelerinin acılarını derinden paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.”