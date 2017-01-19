Almanya’dan “tehlikeli” statüsündeki 547 sığınmacıya yakın takip

Almanya, 19 Aralık tarihinde başkent Berlin’de Noel pazarına gerçekleştirilen TIR saldırısı sonrasında tehlikeli olarak gördüğü sığınmacıları yakın takip altında tutuyor. Federal ve eyaletlerin güvenlik birimleri tarafından 547 sığınmacının “tehlikeli” olarak değerlendirildiği açıklanmıştı. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Ortak Terörle Mücadele Merkezi’ne bağlı birimler tarafından aşırı dinci örgütlerle bağlantılı olduğu düşünülen ve tehlikeli olarak değerlendirilen bu kişilerin yeniden tek tek mercek altına alınarak inceleneceğini söyledi. Federal Asayiş Dairesi’nin tehlike arz edenlerin risk değerlendirmesini yeniden ele alma konusunda görevlendirildiğini belirten De Maiziere, bu kişilerin sınır dışı edilmesi seçeneği de dahil, alınabilecek önlemlerin her bir kişi için ayrı ayrı gözden geçirileceğini açıkladı. De Maiziere, Deutschlandfunk’a "Ben federal ve eyaletler bazında tek tip güvenlik standardı istiyorum, ben tehlike arz edenlerin daha iyi ve daha yoğun takip edilmelerini ve hızlıca bertaraf edilmelerini, haklarında sınır dışı kararı olanların ülkeyi terk etmelerini istiyorum” değerlendirmesinde bulunmuştu. Berlin’de 12 kişinin öldüğü ve 50’ye yakın kişinin yaralandığı saldırıyı Tunuslu sığınmacı Anis Amri’nin yaptığının ortaya çıkması, güvenlik tartışmalarını gündeme getirmiş ve haklarında sınır dışı kararı olan sığınmacılara yönelik önlemlerin sertleştirilmesi dillendirilmişti.