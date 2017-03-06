Almanya’dan Nazi benzetmesine bir tepki daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Almanya’da yapacakları toplantıların engellenmesini “Nazi dönemine” benzetmesine tepkiler sürüyor. Merkel’in Başbakanlıktan Sorumlu Bakanı Peter Altmaier de Nazi benzetmesini eleştirdi. Bu sabah ARD’de yayınlanan "Morgenmagazin" programına katılan Altmaier, Nazi benzetmesini “Kesinlikle kabul edilemez” diye nitelendirdi. “Almanya hukuk devleti, hoşgörü ve özgürlükler açısından geçilemez” ifadelerini kullanan Altmaier, Federal Hükümetin sorunun çözümü konusunda Türk makamlarıyla sürekli irtibat içinde olduğunu söyledi. Almanya’nın son günlerde yaşanan olayların anlamı ve ortaya çıkardığı problemin Ankara tarafından görülmesi ve anlaşılması için çabalarını sürdüreceğini kaydeden Altmaier, Türk bakanların referandum toplantılarına katılmalarının ise yasak olmaması gerektiğini belirtti. Federal Hükümet sansür merci değil “Biz başka ülkelerden insanların Almanya’daki konuşma özgürlüğünden yararlanmalarını ilke olarak savunuyoruz” diyen Altmaier, “Ancak bu yasalar çerçevesinde olmalı. Müracaatı yapılmış ve kontrol edilmiş olmalı” diye konuştu. Federal Hükümetin sansür merci gibi hareket dip, Almanya’da neyin söylenip söylenemeyeceğini belirleme durumunda olmadığını da kaydeden Altmaier, buna gerekli mercilerin ve mahkemelerin karar vereceğini söyledi.