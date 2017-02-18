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Almanya’dan gözaltına alınan gazeteci Deniz Yücel hakkında adil yargılanma çağrısı

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in İstanbul’da gözaltına alınmasına Almanya’dan açıklama geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, adil yargılanma çağrısında bulundu. Basında...

Almanya’dan gözaltına alınan gazeteci Deniz Yücel hakkında adil yargılanma çağrısı
Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in İstanbul’da gözaltına alınmasına Almanya’dan açıklama geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, adil yargılanma çağrısında bulundu.

Basında yer alan haberlere göre, “Biz, ‘Welt’ Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in salı gününden beri bir suç soruşturması nedeniyle İstanbul'da gözaltında olduğunu biliyoruz” diyen dışişlerinden bir sözcü, Türk makamlarının Yücel’in soruşturulması sırasında anayasal güvence altında olan basın özgürlüğü ve mevut yasalara uyacaklarını ve adil davranacaklarını umduklarını söyledi.

Gazeteci Deniz Yücel’e destek konusunda yapılabilecek her şeyin yapılmaya çalışıldığı da kaydeden yetkili, hem Yücel hem de Welt gazetesi ile irtibatta olduklarını da belirtti.

Die Welt gazetesi, Yücel’in Türk makamları tarafından terör örgütüne üyelik, verilerin kötüye kullanımı ve terör propagandası suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Welt'in Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, ifade vermeye giden Yücel’in hukuk devleti ilkelerine uygun bir sürece yardımcı olmak istediğini gösterdiğine işaret ederek, kendisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.

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