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Almanya’dan çifte vatandaş konumundaki Türklere uyarı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 15 Mayıs ()- Almanya çifte vatandaş konumundaki Türkleri Türkiye’ye yapacakları seyahatler konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Mayıs tarihinde güncellenen seyahat ve güvenlik uyarısında, aynı...

Almanya’dan çifte vatandaş konumundaki Türklere uyarı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 15 Mayıs ()- Almanya çifte vatandaş konumundaki Türkleri Türkiye’ye yapacakları seyahatler konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Mayıs tarihinde güncellenen seyahat ve güvenlik uyarısında, aynı zamanda Türk ve Alman vatandaşlığına sahip kişilere Türkiye’ye yapacakları seyahatte herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda konsolosluk desteği verilemeyebileceği kaydedildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle, darbeyle bağlantılı ya da Gülen hareketiyle ilişkisinden şüphelenilen kişilerin ülkeden çıkışının yasaklanabileceğine vurgu yapılan seyahat uyarısında, bu suçlamalara Türk vatandaşı olmayanların da maruz kalabileceğine dikkat çekildi. 2017’nin ilk çeyreğinde çok sayıda Alman vatandaşının Türkiye’ye girişine herhangi bir neden belirtilmeksizin giriş izni verilmediği de kaydedilen Dışişleri uyarısında, bu kişilerin uzun gözaltı sürelerinin ardından Almanya’ya dönmek zorunda kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, sorun yaşayan kişilerin aynı zamanda Türk vatandaşlığına da sahip olmaları durumunda, Alman uyrukluların sahip olduğu konsolosluk yardımı gibi yasal hakların Türk hükümeti ve kurumlarına karşı her durumda sağlanmasının mümkün olamayabileceği kaydedildi.

 

 

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