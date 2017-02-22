Almanya’dan bir casusluk iddiası daha

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 22 Şubat () - Alman Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW), Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletindeki konsoloslukların öğretmen ve velilerinden, Alman okullarında Türkiye aleyhine yapılan çalışmaları kendilerine bildirmelerini istedikleri iddia etti.

Almanya’da bugüne kadar 6 bine yakın MİT elamanı bulunduğu ve bunların Türk vatandaşlarına yönelik bilgi topladığı veya Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı imamların Fethullah Gülen taraftarlarına yönelik bilgi toplayarak, Ankara’ya bilgi aktardıkları yönünde casusluk iddiaları gündeme getirilmişti. Almanya'daki Türklere yönelik casusluk iddialarına bir yenisi daha eklendi.

WAZ gazetesine konuşan Alman Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Eyalet Başkan Yardımcısı Sebastian Krebs, ocak ayı sonunda Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster Başkonsolosluklarında öğretmen ve velilerin hazır bulunduğu toplantıda, okullarda Türk Hükümetine yönelik eleştirilerin takip edilerek, konsolosluklara bildirilmesinin istendiğini söyledi. Krebs, bu iddianın kendilerine birkaç kaynaktan teyit edildiğini de öne sürdü.

Krebs’in iddiasına göre, toplantıda sadece Türkçe derslerinde değil, tüm derslerde bu konuya dikkat edilmesi ve gerekirse öğrencilerin öğretmenlerinin görüntülerini çekmesi ve kendilerine iletmeleri istenildi.

GEW içerisindeki Türkiye karşıtlarının iddiası

Essen ve Düsseldorf’ta yapılan toplantılara katıldığını belirten Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Ali Sak ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Dr. Ali Sak, konuya ilişkin ’ya yaptığı açıklamada, toplantıda eğitimle ilgili sorunların ele alındığını ve Alman makamlarına bu sorunların nasıl iletilebileceği konularının görüşüldüğünü belirtti.

Daha önce de ders kitaplarının içeriği gündeme getirilmişti

Kendisinin katıldığı toplantılarda iddia edildiği gibi video çekilmesi ve casusluk yapılmasının istenilmediğini kaydeden Sak, konunun GEW Sendikası içerisinde yer alan Türkiye kökenli bazı öğretmenler tarafından, mevcut atmosferden yararlanarak kasıtlı olarak gündeme getirildiğini savundu. Dr. Ali Sak, “Bu arkadaşlar birkaç yıl önce de Türkçe derslerinde okutulan kitapların içeriği konusunda iddialar gündeme getirmiş, incelemeler sonucunda öyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu konunun DİTİB’e yönelik casusluk iddiaları gündemde olduğu için kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum” diye konuştu.