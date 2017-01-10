Almanya’daki Türk kuaförlere eğitim aldı

Almanya'nın Duisburg kentinde bir araya gelen Türk kuaförler, İstanbul'dan davet edilen ünlü topuz ustası ve İstanbul Kuaför Odası Eğitim Müdürü Muhittin Yuşan'dan saç topuzu eğitimi aldı.Kuaför salonu işleten Kezban Gemici'nin Duisburg şehrinde organize ettiği seminere, Almanya'nın farklı kentlerinden elliyi aşkın kuaför işletmecisi ve ustası katıldı. Kadın kuaförlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim seminerinde, kuaför sektöründe defalarca dünya birinciliğine sahip olan Muhittin Yuşan farklı topuz saç modellerinin eğitimini verdi. Seminerde gün boyu eğitim alan kuaförler, bir yandan Muhittin Yuşan'ın sunumunu dikkatle izlerken, diğer bir yandan da gruplar halinde pratik uygulama yaptı. Topuz ustası Muhittin Yuşan, meslektaşlarına çok sayıda topuz modellerini anlattı.Uzun zamandır yurt dışına çıkarak eğitimler veriyorum diyen Muhittin Yuşan, “eğitimlerde önemli olan teknik bilgiler, bende bunları anlatıyorum. Oldukça başarılı geçiyor eğitimler, katılan herkes memnun. Sekiz defa uluslararası yarışmalarda dünya birinciliğim var, ayrıca İstanbul Kuaför Odası'nda eğitim müdürlüğü görevini yürütüyorum. Topuz inceliklerini, meslektaşlarıma öğretmekten büyük keyif alıyorum“ diye konuştu.16 yaşından beri kuaför mesleğini yapan Kezban Gemici, “Muhittin Yuşan'dan çok farklı topuz modellerini öğrendik. Seminere katılan herkes, buradan öğrendiği yeni topuz modellerini salonlarında müşterilerine sunacaktır, çok faydalı bir eğitim oldu“ dedi.Görüntü Dökümü:- Muhittin Yuşan, meslekle ilgili bayanlara saç topuz modellerini anlatırken-Seminerden detay görüntüler-Kuaför Kezban Gemici ile röportaj-Muhittin Yuşan ile röportaj