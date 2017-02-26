Almanya’daki kayıp Türk kadını Leyla Şahin bulundu
Almanya’nın Pforzheim kentinde 15 Şubat Çarşamba gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki Adapazar'lı Leyla Şahin, Pforzheim’de bulundu. Leyla Şahin, Pforzheim'daki evinde tedavi görürken kaybolmuştu. Eşinden...
26 Şubat 2017 Pazar 11:22
Almanya’nın Pforzheim kentinde 15 Şubat Çarşamba gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki Adapazar'lı Leyla Şahin, Pforzheim’de bulundu. Leyla Şahin, Pforzheim'daki evinde tedavi görürken kaybolmuştu. Eşinden ayrılan Şahin'in bir oğlu bulunduğu oğlunun da Çocuk esirgeme kurumu (Jugendamt) tarafından himaye edilmesinden sonra tedavi altında olduğu kaydedildi. Karlsruhe polis yetkilileri, Leyla'nın sabah polis karakoluna gelerek ’ben burdayım’ dediği açıklarken; nasıl kaybolduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.
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