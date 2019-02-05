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Almanya’da Yenilik ve Adalet Partisi (BİG), AP adaylarını tanıttı

İskender GÜNGÖR / KÖLN ()  - Almanya'da faaliyet gösteren Yenilik ve Adalet Partisi (BİG), Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri aday tanıtım toplantısında, çoğunluğu Türk olmak üzere göçmen kökenlilerden...

Almanya’da Yenilik ve Adalet Partisi (BİG), AP adaylarını tanıttı

İskender GÜNGÖR / KÖLN ()  - Almanya'da faaliyet gösteren Yenilik ve Adalet Partisi (BİG), Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri aday tanıtım toplantısında, çoğunluğu Türk olmak üzere göçmen kökenlilerden oluşan 40 kişilik aday listesini tanıttı.

Parti olarak AP seçimleri için hazır olduklarını belirten BİG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, özellikle Avrupa'da yaşayan göçmen kökenlilerin temsilcisi olacaklarını ve AP'ye girmenin stratejik bir önemi olduğunu dile getirdi.

"Biz artık Avrupa'dayız. Biz Avrupalıyız. Avrupa'nın bir parçasıyız ve tabii ki Avrupa'nın geleceği için tüm Avrupalılar ile birlikte çaba sarf edeceğiz" diyen Yıldız, “Avrupa hedeflerinden sapmaya başladı. Avrupa kendi ideallerinden uzaklaştıkça güçsüzleşiyor. Dünya politikasında öngörüldüğü gibi rol alamıyor. Bir gün Amerika'nın, ertesi gün Rusya'nın şamar oğlanı gibi bir yandan bir yana sürükleniyor ve maalesef hiçbir yerde sözünü geçiremiyor. Biz böyle bir Avrupa istemiyoruz." dedi.

Avrupa'nın ideallerine dönmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, güçlü bir Avrupa ve dolayısıyla güçlü bir Almanya'yı yeniden oluşturmak için yola çıktıklarını belirterek, "Avrupa, merkeze insanı alarak insan onurunu, özgürlüğü, demokrasiyi, eşitliği, adalet içinde ve tüm azınlıkları da kapsayan insan haklarının sancağını tekrar açmalıdır. Biz bunun için Avrupa'ya geldik. Biz bunun için Avrupa'dayız." şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda adaylar tek tek kendilerini tanıttı.

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