Almanya’da yasadışı yarışa ömür boyu ceza

Almanya’nın başkenti Berlin’de geçtiğimiz yıl yasa dışı otomobil yarışı yaparken kazaya neden olan ve bir kişinin ölümüne yol açan iki sürücü cinayetten mahkum oldu. Berlin Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada Hamdi H. (28) ve Marvin N. (25) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu kişilerin ehliyetlerine de ömür boyu el konuldu.

Karar, ölümle sonuçlanan otomobil yarışlarında şu ana kadar Almanya’da verilen en ağır ceza oldu. Mahkeme, kasıtlı olarak adam öldürme söz konusu olmasa da, kent merkezinde yarış yapan kişilerin bunun ölümle sonuçlanabileceğini bilmeleri gerektiğinden hareketle sanıkları mahkum etti. Kararın temyize götürülmesi bekleniyor.

Daha önce benzer olaylarda çok daha hafif cezalar verilmişti. Bremen Eyalet Mahkemesi, motosikletle bir kişinin ölümüne neden olduğu için ocak ayında sürücüyü iki yıl 9 aya mahkum etmişti. Köln Eyalet Mahkemesi de geçen yıl kent merkezinde aşırı hız nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye iki yıl 9 ay ceza vermişti.

Hamdi H. (28) ve Marvin N. (25), 1 Şubat 2016’da Berlin kent merkezinde bulunan Kudamm’da yaptıkları otomobil yarışında çok sayıda trafik ışığını kırmızı ışıkta geçmiş ve neden oldukları kazada 69 yaşındaki bir kişinin ölümüne yol açmışlardı.