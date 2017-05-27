Almanya’da Yahudi soykırımını anma taşlarını çaldılar

Alman Nazi döneminde soykırıma uğrayan Musevi, roman, engelli, eş cinsel ve farklı siyasi görüşlülerden hayatını kaybedenleri anmak için yerlere döşenen ‘Tökezleme Taşı’ olarak bilinen taşlar şimdi hırsızların yeni hedefi. Bakır ve çinko karışımı farklı metallerin birleşiminden sarı renkli pirinç kare şeklinde yerlere döşenen 600’e yakın levhanın Almanya’da çalındığı öğrenildi. Son 25 yıldır Yahudi soykırımını anma amaçlı taşların başta Almanya ve 20 Avrupa ülkesinde 1099 yerleşim yerinde 61 binden fazla pirinç levha döşendi. Ebat’ı 10 cm. olan kare şeklinde levhaların üzerinde hayatını kaybedenlerin isimleri, doğum ve ölüm tarihleriyle hangi yılda soykırıma uğradıkları yazıyor. Taşların düzenlenme amacı ise soykırım kurbanlarını anmak, isimlerin devam etmesiyle, hatırlanmasını sağlamak. İsteyen herkes bulundukları belediyeden bilgi alarak Tökezleme Taşlarına 120 Euro ile koruma altına alıp destek sağlayabilir.

Görüntü Dökümü:

-Tökezleme taşlarının görüntüsü