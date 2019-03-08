Almanya’da Türk vatandaşına ‘kopya araç’ şoku

Temel Elcivan, Almanya () – Almanya’da arkadaşının ikazı üzerine aracının plakasının kopyalandığını ve trafikte olduğunu öğrenen Türk vatandaşı şok yaşadı. Polis, plakası kopya olan aracın şase numarasının sahte; aracın da çalıntı olduğunu tespit etti.

Köln'ün Merheim semtinde yaşayan Kütahyalı Adem Altay'ın bir arkadaşı, Neubrück semtinde gezdiği sırada, Altay'ınki ile aynı plaka, aynı model ve renkteki otomobili park halinde görünce Altay’ı aradı. Kendisinin Merheim’da; aracının da kapısının önünde olduğunu söyleyen Adem Altay durumu öğrenince hemen kopya aracın yanına giderek polis çağırdı. Polisin şaşkınlık yaşadığını söylemesi ve aracın aslını görmek istemesi üzerine Altay, aracını kopya aracın yanına getirdi.

Polisler, kopya araç üzerinde yaptıkları incelemede şase numarasının sahte, aracın çalıntı olduğunu tespit etti.

Polis, çekici ile polis emniyet parkına çektirilen kopya aracı kimin ya da kimlerin kullandığına dair araştırma başlattı.

BAŞKA İNSANLARIN DA BAŞINA GELMESİN

Adem Altay, kendisini adeta şaşkına çeviren olayla ilgili olarak, “Arkadaşın uyarmasıyla, bizim özel plakamızla trafikte dolaşan bir araçtan haberdar olduk. Kimler nasıl cesaret eder bilemiyorum ama rengi, modeli her şeyi aynı araca bizim plakayı sahte bir işlemle yazdırıp kullanmaya başlamışlar. Araçların arasında sadece tampondaki lamba farkı var gerisi aynı. Ben altı aydır bu aracı kullanıyorum. On gün önce de internetten arabayı satışa vermiştim, plakası da görünüyordu. Artık oradan görüp böyle sahte bir plaka mı yazdırdı, yoksa çoktandır mı devam eden bir şey orasını bilemiyoruz. Ancak polis bunu ortaya çıkarır. Çok kötü bir iş bu. Diğer insanların da başına gelmesini istemem. Bunun duyurulmasını, vatandaşın haberdar edilmesini istiyorum. Herkes dikkatli olmalı” dedi.