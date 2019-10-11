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Almanya’da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı
Almanya’da, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne ait diplomatik plakalı araç kundaklandı. Polis incelemelerini sürdürüyor. Alman medyası, yerel saatle 03.45 sıralarında, Berlin’nin Kreuzberg bölgesinde Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne...
DIŞ HABERLER 11.10.2019, 11:14
Almanya’da, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne ait diplomatik plakalı araç kundaklandı. Polis incelemelerini sürdürüyor.
Alman medyası, yerel saatle 03.45 sıralarında, Berlin’nin Kreuzberg bölgesinde Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne ait diplomatik plakalı aracın kundaklandığını duyurdu. Aracın kullanılmaz hale geldiği belirtilirken, Berlin polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
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