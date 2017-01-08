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Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor
Almanya’da 548 aşırı dinci bulunuyor
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Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor

Almanya’da terörist saldırı gerçekleştirme potansiyeli bulunan 548 aşırı dincinin bulunduğu bildirildi.

Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor
Almanya’da terörist saldırı gerçekleştirme potansiyeli bulunan 548 aşırı dincinin bulunduğu bildirildi.

Welt am Sonntag gazetesinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Federal İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde tehlikeli statüsünde 548 aşırı dincinin bulunduğunu açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, eylem yapma potansiyeli olan bu kişilerin 224’ü yabancı statüsünde.

Berlin saldırganı gibi Almanya’da bulunan yabancı statüsündeki 224 aşırı dincinin 62’sinin sığınma başvurusu reddedilmiş, ancak Berlin’de Noel pazarına TIR’la saldırı gerçekleştiren Tunus vatandaşı Anis Amri gibi geçerli evraklar bulunmadığı için sınır dışı edilemiyor.

Potansiyel tehlikeli 80 kişinin ise tutuklu olduğu bildirildi. Önlemler sertleştirilsin Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, bu kişilerin evrak yetersizliği nedeniyle sınır dışı edilememesini eleştirerek, tehlikeli olan bu kişilerin gönderilebilmesi için önlemlerin sertleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Aynı görüşleri savunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) parlamento grubu başkanı Thomas Oppermann da, sınır dışı edilmesi gerekenlerin derhal gönderilmesi gerektiğini, gerekirse yasaların gözden geçirilerek sertleştirilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

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