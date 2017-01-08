Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor

ülke genelinde tehlikeli statüsünde 548 aşırı dincinin bulunduğunu açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, eylem yapma potansiyeli olan bu kişilerin 224’ü yabancı statüsünde.Potansiyel tehlikeli 80 kişinin ise tutuklu olduğu bildirildi. Önlemler sertleştirilsin Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, bu kişilerin evrak yetersizliği nedeniyle sınır dışı edilememesini eleştirerek, tehlikeli olan bu kişilerin gönderilebilmesi için önlemlerin sertleştirilmesi gerektiğini söyledi.Aynı görüşleri savunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) parlamento grubu başkanı Thomas Oppermann da, sınır dışı edilmesi gerekenlerin derhal gönderilmesi gerektiğini, gerekirse yasaların gözden geçirilerek sertleştirilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi.