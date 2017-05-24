Almanya’da stajyer hakime başörtüsü yasağı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 24 Mayıs ()- Almanya’nın Hessen Eyaleti İdare Mahkemesi başörtüsü ile staj yapmak isteyen Müslüman kadınlara başörtüsü yasağı getirdi.

Frankfurt Eyalet Mahkemesi’nde başörtüsü ile staj yapmak isteyen bir kadına Frankfurt İdare Mahkemesi’nce izin verilmesine itirazı görüşen Hessen Eyaleti İdare Mahkemesi, İslam inancına mensup hakim adaylarının yargı veya devletin temsilcisi olarak algılanacak konularda başörtüsü ile görev alamayacaklarına hükmetti. Karar (AZ 1 B 1056/17), başörtüsü takan hakim adaylarının duruşmalarda hakim sıraları yerine seyirci koltuklarında oturmaları, toplantılarda delil toplama veya savcıları temsil edememeleri anlamına geliyor.

Adı açıklanmayan bir kadın hakim, başörtüsü takamamasının dini açıdan kendisine ayrımcılık yapıldığını öne sürerek, Hessen Adalet Bakanlığı’nın yasak kararına karşı itirazda bulunuştu. Frankfurt İdare Mahkemesi, Nisan ayında aldığı kararla itirazı yerinde bulmuştu. Hessen Eyaleti İdare Mahkemesi aldığı kararla Frankfurt İdare Mahkemesi’nin söz konusu kararını kaldırdı. Mahkeme, dini görüşleri çağrıştıracak kıyafetlerin yargının tarafsızlığı ilkesini ihlal anlamına geldiğine hükmetti.

Söz konusu hakim adayının karara itiraz hakkının bulunmadığı kaydedildi.