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Almanya’da sosyal medya nefret söylemi kanunu yürürlüğe girdi

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak () – Almanya sosyal medya sitelerindeki nefret söylemlerini, yalan haberleri ve yasadışı içerikleri hızla kaldırılması için çıkardığı kanun yürürlüğe girdi.  Kanuna göre sözkonusu “bariz yasadışı...

Almanya’da sosyal medya nefret söylemi kanunu yürürlüğe girdi

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak () – Almanya sosyal medya sitelerindeki nefret söylemlerini, yalan haberleri ve yasadışı içerikleri hızla kaldırılması için çıkardığı kanun yürürlüğe girdi. 
Kanuna göre sözkonusu “bariz yasadışı olan” paylaşımları kaldırmayan sosyal medya sitemelerine 50 milyon euroya kadar ceza verilebilecek. Kanuna göre sosyal medyanın yasadışı materyali kaldırmak çin 24 saat süresi olacak. Daha “karmaşık konularda” ise süre bir haftaya uzatılacak.
İki milyondan fazla kullanıcısı olan tüm sosyal ağlar ve medya siteleri kanundan etkilenecek.  
Kanunun ana odağı Facebook, Twitter ve YouTube fakat Reddit, Tumblr ve Rus sosyal medya ağı VK’nın da uygulamadan etkilenmesi bekleniyor. Vimeo ve Flickr gibi sitelerin de kanundan etkilenme ihtimali var.

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