Almanya’da sağcı popülist parti AfD, aşırı sözleri nedeniyle Björn Höcke’yi partiden ihraç etmek istiyor

Höcke, Dresden’de yaptığı konuşmada Berlin’deki Holokost Anıtı’nı, “Biz Almanlar, kendi başkentinin kalbine utanç anıtı diken dünyadaki tek milletiz” sözleriyle eleştirmiş ve “Nasyonal Sosyalizmin tarihini yeniden yazmak gerekir” ifadelerini kullanmıştı.
AfD Parti Sözcüsü Christian Lüth, Höcke’nin ihracı konusundaki parti yönetiminin talebini ilk etapta partinin Thüringen Teşkilatı Hakem Kurulu’nun ele alması gerekeceğini bildirdi.
AfD Genel Başkanı Frauke Petry, aşırı söylemler kullanan Höcke'yi "parti için yük” olarak nitelendirmişti.