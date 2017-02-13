Almanya’da sağcı popülist parti AfD, aşırı sözleri nedeniyle Björn Höcke’yi partiden ihraç etmek istiyor

Almanya’da sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi AfD, aşırı söylemleri nedeniyle partinin Thüringen Eyaleti lideri Björn Höcke’yi partiden ihraç etme kararı aldı. AfD Parti Sözcüsü Christian Lüth, bugün (Pazartesi) parti yönetiminin telekonferans yöntemiyle konuyu görüşerek, Höcke’nin 17 Ocak 2017 tarihinde Dresden’de yaptığı konuşmadan ötürü partiden ihraç edilmesi yönünde işlem yapma kararı aldığını söyledi.

Höcke, Dresden’de yaptığı konuşmada Berlin’deki Holokost Anıtı’nı, “Biz Almanlar, kendi başkentinin kalbine utanç anıtı diken dünyadaki tek milletiz” sözleriyle eleştirmiş ve “Nasyonal Sosyalizmin tarihini yeniden yazmak gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

AfD Parti Sözcüsü Christian Lüth, Höcke’nin ihracı konusundaki parti yönetiminin talebini ilk etapta partinin Thüringen Teşkilatı Hakem Kurulu’nun ele alması gerekeceğini bildirdi.

AfD Genel Başkanı Frauke Petry, aşırı söylemler kullanan Höcke'yi "parti için yük” olarak nitelendirmişti.