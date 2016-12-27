Almanya’da radyo ve televizyon vergisine zam yok

Almanya’da radyo, televizyon vergisi kısa adı (GEZ) 2017 yılında vergiye zam yapılmayacağını duyurdu. Aylık 17,50 Euro olan GEZ vergisi 2017 yılında vergi fiyatı değişmiyor. Son dört yıldır tartışmalara neden olan GEZ vergisin kaldırılmasına yönelik tartışmalar Almanya’da devam ediyor. Devlet kanalları ARD, ZDF, bölgesel eyalet kanallarıyla Almanya Radyosu’na büyük mali destek sağlıyor. GEZ konusunda uzmanlar komisyonu (KEF) verginin ayda 30 Cent düşürülmesini önerdi. Fiyatın çok düşük olmasıyla bu miktarın tasarruf edilerek önümüzdeki yıl içinde zam yapılmayacağı yinelendi. Özellikle televizyon kanallarında masraf giderlerin yükselmesi nedeniyle daha sonraki yıllarda GEZ vergisin daha çok yükseleceği, 2020-2021 yılında zam yapılması tahmin ediliyor. Son beş yıldır tasarrufa giden devlet kanalları 2020 yılına kadar 100 çalışanın işine daha son verileceğini bildirdi. Hanelerde mevcut her yayın yapan cihaz başına vergi alan GEZ 2013 yılında bu uygulamadan vazgeçti. GEZ vergisi artık televizyon veya radyo cihazı olup, olmasa bile hane başı kesiliyor. Milyonlarca haneden alınan vergiler yılda yaklaşık 9 milyar Euro televizyon kanallarına destek sağlıyor. GEZ vergisi ödemeyenlere yasal işlem başlatılıyor. Almanya’da radikal sağcı, göçmen ve Müslüman karşıtı ‘Almanya için Alternatif Partisi’ (AfD) GEZ vergisin halktan zorla alınan, zorla kazanç sağlandığı gerekçesiyle bu verginin kaldırılmasını istiyor. GEZ vergisi ödemeyenlerin sayısı Almanya’da giderek artarken çok sayıda kişi GEZ kurumuyla mahkemelik oldu.