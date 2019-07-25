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Almanya’da 'psikolojik' sebepli rapor sayısı 3 kat arttı

Almanya'da psikolojik rahatsızlıklardan dolayı rapor alan çalışanların sayısının son 20 yılda 3 kattan fazla arttığı bildirildi. Alman hastalık kasalarından DAK ile Araştırma Enstitüsü IGES tarafından yapılan, ’Çalışanların...

Almanya’da 'psikolojik' sebepli rapor sayısı 3 kat arttı
Almanya'da psikolojik rahatsızlıklardan dolayı rapor alan çalışanların sayısının son 20 yılda 3 kattan fazla arttığı bildirildi.

Alman hastalık kasalarından DAK ile Araştırma Enstitüsü IGES tarafından yapılan, ’Çalışanların Sağlık Durumu Raporu 2019’ sonuçları açıklandı. Devlet televizyon kanallarından ARD’de yer alan haberde, çalışanlarda, ortalama psikolojik rahatsızlıklardan dolayı 1997’de 0,7 gün olan raporlu gün sayısının, 2017’de yüzde 208 oranında artarak 2,5 güne çıktığı bildirildi.
 
Programda, rapor sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan IGES Enstitüsü raportörlerinden Jörg Marschall, psikolojik rahatsızlıktan dolayı alınan raporların çoğunlukla depresyon kaynaklı olduğunu söyledi.
 
“2017 ortalama rakamlarına göre, her sigortalı kişi psikolojik sağlık sorunlarından dolayı 2,5 gün rapor almış. Bu rakam yirmi yıl önce, sigortalı kişi başına ortalama 0,7’ydi. Psikolojik rahatsızlıklardan rapor alan kadınların oranı ise, yüzde 60 civarında” diyen raportör Jörg Marschall, çalışma yerleri şartlarının düzeltilmemesi durumunda, bu psikolojik sebeplerden dolayı rahatsızlıkların yakın gelecekte çok daha artacağına dikkat  çekti.
 
Almanya’da özellikle hastalık kasaları tarafından her yıl çalışanların işyerleri çalışma şartları ve sağlık durumlarıyla ilgili araştırmalar yapılıp, bunlar hükümet ve işveren çevrelerine sunuluyor.

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