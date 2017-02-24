Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı, çok sayıda yaralı var
El Bab'da bomba yüklü araçla...
ABD'nin AB elçisi olması beklenen Malloch: AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...

Almanya’da miting tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referandum nedeniyle Almanya’da miting yapma olasılığı tartışılıyor. Mitingin Türk nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılma ihtimali yüksek. Yerel ve federal düzeyde çok...

Almanya’da miting tartışması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referandum nedeniyle Almanya’da miting yapma olasılığı tartışılıyor. Mitingin Türk nüfusun yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılma ihtimali yüksek. Yerel ve federal düzeyde çok sayıda politikacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NRW veya Almanya’nın başka bir yerinde miting yapmasına karşı olduğunu açıklamış durumda.

Kim engelleyecek tartışması

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki olası bir referandum mitinginin federal hükümet tarafından engellenmesi gerektiğini savunuyor. Eyalet İçişleri Bakanı Ralf Jäger, "federal hükümetin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ya da Almanya'nın herhangi bir yerinde bu tür mitingelerin düzenlenmesini önlemesi gerekiyor" diyerek, Berlin’i önlem almaya çağırmıştı. Benzer bir açıklama eyaletin Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer tarafından da dillendirilmişti. Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings (CDU) izin yetkisinin gösteri ve yürüyüş hakkı çerçevesinde eyaletlerin yetkisinde olduğunu, dolayısıyla bunun NRW eyaletinin görevi olduğunu söyledi.

Merkel’in görevi

Ancak NRW Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Michael Bertrams, bu görevin Başbakan Angela Merkel’in olduğunu savunuyor. Bertrams, Kölner Stadtanzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da miting yapmasını engellemenin eyaletlerin değil, Merkel’in görevi olduğunu ve bunu sözlü nota ile Türk tarafına kesin bir dille iletmesi gerektiğini savundu. Bertrams, “Yabancı devlet adamlarının Almanya’da iç politikaya dönük faaliyetleri toplanma özgürlüğü güvencesine girmez “dedi.

Konuya ilişkin basında çıkan yorumlarda, kafasının arkasında Türkiye ile AB arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması olan Başbakan Angela Merkel’in buna gerçekten müdahale edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da miting yapacağı henüz resmi olarak netlik kazanmış değil. Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Cumhurbaşkanının da Avrupalı Türklere hitap etmek istediğini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008’de Köln, 2011’de Düsseldorf, 2014 yılında yine Köln, 2015’te ise Karlsruhe kentinde Avrupalı Türklere hitap etmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.