Almanya’da Merkel’in partisi bir zafer daha kazandı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 15 Mayıs ()- Yaklaşık 18 milyonluk nüfusuyla Almanya’nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’da (NRW) yapılan eyalet parlamentosu seçimlerini Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği CDU kazandı. Sosyal Demokrat Parti SPD, kısa süre öncesinde yapılan Saarland ve Schleswig Holstein eyalet seçimlerinin ardından Genel Başkan Martin Schulz liderliğinde üçüncü yenilgisini aldı. 13 milyon seçmenin bulunduğu NRW’de seçimlere 31 parti katıldı.

Katılım yüzde 65.2

Katılımın yüzde 65.2 düzeyinde gerçekleştiği seçimlerde kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği partisi CDU 2012 seçimlerine göre 6,7 puan artışla oyların yüzde 33’ünü alarak birinci parti oldu. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti SPD ise, 2012’ye göre yaklaşık 8 puan kaybetti ve yüzde 31.2 oy oranıyla ikinciliğe düşerek iktidarı kaybetti.

AfD meclise girdi, Sol Parti baraja takıldı

NRW seçimlerinin en güçlü üçüncü partisi Hür Demokrat Parti FDP oldu. FDP yüzde 12.6 oy aldı. Sağcı popülist Almanya için Alternatif partisi AfD yüzde 7.8’lik oy oranıyla meclise girmeyi başardı. AfD böylece Almanya’nın 16 eyaletinden 13’ünde temsil edilmeye başlandı. NRW seçimlerinde 2012’ye göre 4.5 puan kaybeden Yeşiller yüzde 6.4 oy alarak meclise giren beşinci parti oldu. Sol Parti ise yüzde 4.9’da kaldı ve yüzde 5’lik seöim barajına takılarak meclis dışında kaldı.

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre NRW parlamentosu 199 milletvekilinden oluştu. CDU 72, SPD 69, FDP 28, AfD 16, Yeşiller 14 milletvekilliği kazandı.

Kraft istifa etti

NRW’de tarihinin en kötü sonucunu alan SPD’li Eyalet Başbakanı Hannelore Kraft, seçim sonuçlarının ortaya çıkması üzerine alınan yenilginin sorumluluğunu üstlenerek, SPD’nin eyalet teşkilatı başkanlığı ve partideki tüm görevlerinden istifa etti.

Türk kökenli vekiller

İlk belirlemelere göre Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Volkan Baran, Serdar Yüksel ve İbrahim Yetim, Hristiyan Demokrat Birliğin’den (CDU) Serap Güler meclise girmeyi başaran isimler oldu.

CDU/ FDP koalisyonu mümkün

NRW’de hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Sol partinin baraja takılması nedeniyle partilerin çıkardığı vekil sayısı değişti. Ortaya çıkan tabloya göre, CDU ile FDP hükümet kuracak çoğunluğu kıl payı da olsa elde etti. CDU/FDP koalisyonu dışında CDU/SPD arasında büyük koalisyon kurulma ihtimali de bulunuyor.