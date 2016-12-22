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Almanya’da kısmi burka yasağı bakanlar kurulundan geçti

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 21 Aralık () – Avrupa’da İsviçre, Hollanda, Fransa gibi ülkelerin ardından Almanya da burka yasağı getiriyor. Uzun tartışmaların ardından, Almanya’da burkaya kısmi yasak getiren düzenlemede önemli...

Almanya’da kısmi burka yasağı bakanlar kurulundan geçti

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 21 Aralık () – Avrupa’da İsviçre, Hollanda, Fransa gibi ülkelerin ardından Almanya da burka yasağı getiriyor. Uzun tartışmaların ardından, Almanya’da burkaya kısmi yasak getiren düzenlemede önemli gelişme yaşandı. Basına yansıyan haberlere göre, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere tarafından konuya ilişkin olarak hazırlanan yasa tasarısı dün (Çarşamba) akşam bakanlar kurulunda kabul edildi.

Gerektiğinde yüzün gösterilmesi zorunlu olacak

Tasarıya göre, kimlik kontrolü esnasında kişinin fotoğraflı kimliğini göstermesinin yanında, kimlik tespiti yapılabilmesi için yüzünü göstermesi de yasal olarak istenebilecek. Yasaya uymayanlara para cezası öngörüldüğü belirtiliyor.

Buna ek olarak, memurlar ve askerlerin de görevleri esnasında veya doğrudan hizmet referansı içeren faaliyetleri kapsamında yüzlerini kapatmaları yasaklanıyor. Özel görevler ve sağlık durumunun gerekli kıldığı durumların yasa kapsamının dışında tutulduğu belirtiliyor.

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