Almanya’da kaybolan 75 yaşındaki Kaya’dan haber alınamıyor

Mümin Karaca/Mannheim, 10 Ocak, ()-Almanya, Mannheim kentindeki yaşlılar bakım evinden kalan 75 yaşındaki Durmuş Ali Kaya 7 Ocak’tan bu yana kayıp.

Mannheim polisinde yapılan açıklamaya göre, 75 yaşındaki Demez hastası Durmuş Ali Kaya'nın (Kircherstrasse’de bulunan Haus Bethanien) 7 Ocak günü bakımevinden dışarı çıktı ve bir daha geri dönmedi. En son Mannheim kent merkezindeki restoranlarda görülen Kaya'nın -1.70 boyunda 85 kilo kısa gri saçlı- üzerinde mavi kot pantolon, koyu renk bir ceket, siyah deri ayakkabı ve başında örgülü gri siyah şapkası bulunuyor. Kaya'nın bir an önce bulunması için vatandaşlardan yardım isteyen, Polis, Kaya'yı görenlerin 0621-1745555 telefon numarasına ya da herhangi bir karakola müracaat etmesini istedi.