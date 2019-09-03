Almanya’da ırkçılık bitmiyor

Almanya’da Türk kökenli bir askere ve Güney Afrikalı bir dansçıya yapılan ırkçılık ülke gündemine oturdu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk kökenli bir asker, sokakta 2 kişi tarafından tekmeli saldırıya uğradı. Polis sözcüsü Martin Halweg, saldırganların Türk kökenli askere Alman üniformasını giymeye izninin olmadığını söylediğini bildirdi. Türk kökenli askere arkadan saldıran 2 kişi olay yerinden kaçarken "Bu üniformayı sadece Almanlar giyer" diye bağırdılar.

Bir başka ırkçılık mağduru ise Güney Afrikalı ünlü dansçı Motsi Mabuse oldu. Faisal Kawusi isimli Alman komedyen stand-up gösterisinde Güney Afrikalıları maymuna benzetti. Almanya’da yaşayan ve Strictly Come Dancing programında jüriliğe başlayan Güney Afrika kökenli Mabuse, ırkçılığın günden güne yoğunlaştığını ve şimdilerde en kötüsünün yaşandığını söyledi.