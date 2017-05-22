Almanya’da “imparatorluk vatandaşlarının” sayısı şaşırttı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 22 Mayıs ()- Almanya’da kendilerini “İmparatorluk vatandaşları- Reichsbürger” olarak nitelendiren aşırı sağcı grubun sanılandan çok daha fazla taraftarı olduğu ortaya çıktı. Anayasayı Korumu Teşkilatı Almanya’da İmparatorluk vatandaşlarının sayısının 12 bin 600 dolayında olduğunu açıkladı. Alman Anayasayı Korumu Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen’in verdiği bilgilere göre, bu kişilerin yaklaşık 700’ü şiddet yanlısı. Bugüne kadar İmparatorluk vatandaşlarının sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyordu.

İmparatorluk Vatandaşları Örgütü’ne üye bir kişi geçtiğimiz yıl 20 Ekim’de Bavyera eyaletindeki Gergensmünd kentinde evinde arama yapmak isteyen polislere ateş açmış, olayda 4 polis yaralanmıştı. Yaralanan polislerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Örgüt söz konusu olaydan sonra Anayasayı Korumu Teşkilatı tarafından yakından izleniyor.

İmparatorluk vatandaşları Almanya Federal Cumhuriyeti’ni devlet olarak tanımıyor ve Alman İmparatorluğu’nun bugün hala devam ettiğine inanıyor. 1937’de geçerli olan imparatorluk sınırlarını kabul eden örgüt, resmi makam ve mahkemeleri reddediyor, vergi vermeye ve trafik cezası ödemeye de yanaşmıyor. Kendilerini imparatorluğun devamı olarak gören grubun, kendi para birimi ve bir de sözde kralları mevcut.