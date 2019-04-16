Almanya’da göçmenlerin nüfusu 10 milyon 900 bine yükseldi

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya’da yaşayan göçmenlerin sayısı açıklandı. Ülke medyasında yer alan haberlere göre, ülkede toplam 10 milyon 900 bin göçmen yaşıyor. "Almanya, göçmenler için cazibe olma özelliğini sürdürüyor" denilen haberlerde, son zamanlarda Almanya’ya sırayla en çok Hindistan, Çin, Bosna-Hersek ve ABD vatandaşlarının geldiğine dikkat çekildi.

Federal İstatistik Dairesi’nin son verilerini haberleştiren Alman medyasının ’’Almanya’da göçmenler’’ başlıklı haberleri televizyonlarda grafikler eşliğinde izleyicilerle paylaşıldı. Uzak ve güneydoğu Asya’dan Almanya’ya çalışmak için gelenlerin sayılarının her geçen gün arttığına dikkat çekilen, "Almanya’ya göç ve ülkenin göçmenleri" başlıklı haberlerde, ülkede yaşayan sekiz kişiden birinin göçmen olduğu vurgulandı. Federal İstatistik Dairesi, ülkeye 2018’de gelen göçmenlerin toplam sayısının, geçen yıla oranla yüzde 2,7’lik bir artış ile 1 milyon 303 olduğunu duyurdu. Almanya’yı terk edenlerin sayısı ise, 1 milyon 12 bin olarak belirtildi. Almanya’da 30 Eylül itibari ile 82 milyon 979 bin kişi yaşıyor.

Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) sınırları dışından Almanya’ya çalışmak için gerekli izinler ile gelenlerin sayısının 266 bin olduğu açıklanan Federal İstatistik Dairesi rakamlarına göre, bu alanda geçen yılki 217 bin sayısına göre yüzde yirmi oranında bir artış yaşandığı dikkat çekti. Almanya’ya yeni gelen bu göçmenlerin kalifiye eleman oldukları ve yaş ortalamalarının da 35 olarak seyrettiği vurgulanırken; bu sayının yüzde 68’lik kısmını 'erkeklerin' oluşturduğu belirtildi.

Federal İstatistik Dairesi, Almanya’nın 2015 yılında 'güvenli ülke' statüsüne aldığı Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi Balkan ülkelerinden işçi göçünün ciddi oranda arttığını; geçen yıl ülkeye gelen ‘savaş mültecilerinin’ sayılarının 46 bin 500 kişi olduğunu duyurdu.