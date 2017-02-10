Almanya’da geçen yıl camilere 91 saldırı oldu

Almanya’da camilere yönelik saldırılar 2016 yılı içerisinde rekor düzeye ulaştı. Yeşiller Partisi Milletvekili Monika Lazar’ın verdiği soru önergesine Alman Hükümeti tarafından verilen yanıta göre, geçen yıl Almanya’da camilere yönelik 91 saldırı oldu. Cami saldırılarının 2015 yılına göre beşte bir oranında arttığı öğrenilirken, en çok saldırının ise, 21 saldırı ile en kalabalık eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya’da (NRW) yapıldığı ortaya çıktı. NRW’yi 15 saldırı ile Aşağı Saksonya izliyor. Saksonya ve Baden-Württemberg’de ise, 9’ar saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarla ilgili sadece iki olayda failler tespit edilebildi. Bild gazetesine konuşan Yeşiller Partisi Milletvekili Monika Lazar, Almanya’da İslamofobinin artış gösterdiğini, bunun camilere yönelik devam eden saldırılarla kendisini gösterdiğini söyledi.