Almanya’da eski potas madeninde patlama gerçekleşti, 2 maden işçisi yaralandı

Almanya’nın Halle kenti yakınlarında bulunan potas madeninde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama gerçekleşti. Yaklaşık 35 madencinin ise madendeki güvenli odaya geçtikleri belirtildi.

Teutschenthal adlı üretim tesislerinde meydana gelen patlamadan sonra yaklaşık 35 maden işçisinin güvenliği bölgeye kaçtığı ve 2 yaralının ise hastaneye ulaştırılarak tedavi altında alındığı bildirildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada madenin 1982 yılında kapandığı, madencilerin 80 yıl boyunca açılan oyukları doldurduğu belirtildi. Halle polisi tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin yaralandığı ve geriye kalan maden işçilerinin ise yeraltındaki güvenli odada olduğu belirtildi.