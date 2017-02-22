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Almanya’da dinci terör endişesi

Almanya’da dinci militan sayısında önemli artış. Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans Georg Maassen, Almanya’da bin 600 potansiyel dinci militan bulunduğunu açıkladı. Berlin’de yapılan Avrupa Polis Kongresi’nde...

Almanya’da dinci terör endişesi
Almanya’da dinci militan sayısında önemli artış. Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans Georg Maassen, Almanya’da bin 600 potansiyel dinci militan bulunduğunu açıkladı. Berlin’de yapılan Avrupa Polis Kongresi’nde konuşan Maassen, bu sayının 2016 sonu itibariyle bin 200 olduğunu hatırlatarak, trendin artış yönünde olduğunu söyledi. Alman makamları geçtiğimiz günlerde dini motifli terör saldırısı yapma riski yüksek olan kişi sayısını ise 570 olarak açıklamıştı.

Bild gazetesinin bildirdiğine göre, Almanya’da terör saldırısı ihtimalinin hala sürdüğünü kaydeden Maassen,” Normal şartlarda yaşamadığımızı kabul etmeliyiz” dedi.

Günde dört terör ihbarı

Avrupa’da son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen 15 terör saldırısının üçünün, profesyonel düzeyde silah kullanabilme becerisi olan “terör komandoları” tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Maassen, diğer saldırıların ise, beşi Almanya’da olmak üzere bireysel kişiler tarafından yapıldığına dikkat çekti. Almanya’da vatandaşlar tarafından günde ortalama dört terör ihbarı yapıldığını da kaydeden Hans Georg Maassen, 2016 yılında telefonla yapılan terör ihbarı sayısının bin 104 olduğunu, bu sayının 2015 yılında ise 520 olduğunu söyledi.

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