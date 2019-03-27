Almanya’da çocukların da ‘istihbarat takibinde olması’ tartışılıyor

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya’da, Suriye’deki savaş nedeniyle ülkeye gelen mülteci veya kendi vatandaşlarından geri dönenlerden ‘terör potansiyelli’ olduğu tahmin edilenlerin, yaşlarını dikkate almaksızın, güvenlik güçleri tarafından daha sıkı takip edilme tartışması yeniden alevlendi.

Axel Springer medya grubuna açıklamalarda bulunan, Federal Koalisyon küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Parti’li (CSU) bakan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, iç güvenlik kanunlarında değişiklik taleplerini yenileyerek, çocukların da terör eylemcisi olabileceğini ileri sürüp, “Ülkenin güvenliği ve huzuru için emniyet güçlerimizin daha fazla yetkiye ihtiyacı var. İstihbarat örgütlerimizin çalışmalarını belirleyen kanunları ülke şartlarına göre yeniden düzenlemeliyiz. Bu bağlamda, 14 yaşından küçük çocukların başta istihbarat örgütlerimiz tarafından yakından takip edilmesi ve gözetlenebilmesi yasağını kaldırmalıyız’’ dedi.



BAŞBAKAN MERKEL DE SEEHOFER’İN TEKLİFİNE SICAK BAKMIYOR

Geçmişteki tartışmalarda, çocukların istihbari takiplere dahil edilmesine sıcak bakmadığını açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ‘Kanun değişiklikleri ve kurumlarımızın çalışmalarında salahiyeti, yetkileri için temel belirleyicimiz Federal Anayasa’mızdır’’ sözleriyle Federal İçişleri Bakanı Seehofer’e destek vermemişti.

Bakan Seehofer, Federal ve Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatları’nın (BfV ve LfV), Ortadoğu’daki savaş bölgelerinden gelen çocukların da aileleri tarafından radikalleştirilmiş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, haklarında bilgi toplama ve uzaktan takip yapabilme, sosyal medya hesaplarını gözetleme yetkisi olmasını talep ediyor. Mevcut Alman yasalarına göre, 14 yaşından küçük çocuklar hakkında bilgi toplanması yasak.

‘SAVAŞ BÖLGELERİNDEKİ ALMAN VATANDAŞI ÇOCUKLAR’ RÖPORTAJ HABERLERİ

Alman medyasında yaklaşık 3 aydır, ’’Savaş bölgelerindeki Alman vatandaşı çocuklar’’ başlıklarıyla yapılan röportaj haberlerde, sayıları 300’e yakın olduğu belirtilen bu çocukların büyük bir kısmının Almanya’ya geri döneceği ve döndüklerinde ülkeye uyumlarının nasıl olması gerektiği tartışmaları yaşanıyor.

BARLEY: MEVCUT KANUNLAR YETERLİ, YENİLERİNE GEREK YOK

Federal İçişleri Bakanı Seehofer’i ülkede yaşayan göçmenleri güvenlik tehdidi gibi algılara sebep olacak açıklamalardan kaçınma çağrısını tekrarlayan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Adalet Bakanı Katarina Barley, “Her fırsatta istihbarat örgütlerinin yetkilerinin genişletilmesini gündeme getiren ve bunu ilgili bürokratik çevrelerde konuşmaya açan Sayın Seehofer, böyle bir yetki genişletme düzenlemelerine ihtiyaç olmadığını mevcutların ülkemizin güvenlik politika ve uygulamaları için yettiğini bilmesine rağmen, parti politikası yapıyor.’’ dedi.