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Almanya’da bıçak taşıma yasağı geliyor

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya'da bıçakla işlenin suçların artması, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerini harekete geçirdi. Bu eyaletlerin içişleri bakanları, Federal Eyaletler Konseyi’ne verdikleri kanun tasarısıyla, bıçak taşımanın...

Almanya’da bıçak taşıma yasağı geliyor

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya'da bıçakla işlenin suçların artması, Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerini harekete geçirdi. Bu eyaletlerin içişleri bakanları, Federal Eyaletler Konseyi’ne verdikleri kanun tasarısıyla, bıçak taşımanın yasaklanmasını gündeme getirdi.

Saarbrücker Zeitung gazetesinde yer alan haberde, her iki eyalette de 2017 yılında bıçakla işlenen suçların artması üzerine harekete geçen politikacıların, alışveriş merkezleri, tren ve otobüs garları, festival, konser gibi eğlence yerleriyle, futbol sahaları gibi kalabalık mekânlarda bıçak taşımanın yasaklanmasını hedefledikleri bildirildi.

Alman Polis Sendikası’nın (GdP) uzun zamandır gündeme getirip talep ettiği; kalabalık mekânlar başta olmak üzere, ‘kamuda bıçak taşıma yasağıyla’ ilgili kanun tasarısının Federal Eyaletler Konseyi’nin 16 üye eyaleti tarafından Cuma günü görüşülüp onaylanması halinde, 6 santimetreden büyük tek veya çift yanlı kesici aletleri taşımak kanunen yasak haline gelecek.

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