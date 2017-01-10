Almanya’da aranılan Kaya’nın öldüğü ortaya çıktı

Alman polisi Kaya'nın 9 Ocak’ta öğleden sonra saat 18.30 Ludwigshafen Saarburger Ring hattındaki tramvayın çarpması sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.
Mannheim polisi Kriminal dairesi olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.
Almanya, Mannheim kentinde 7 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Durmuş Ali Kaya’nın (75) tramvay altında kalarak öldüğü ortaya çıktı. Alman polisi Kaya'nın 9 Ocak’ta öğleden sonra saat 18.30 Ludwigshafen Saarburger...
10 Ocak 2017 Salı 12:31
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