Almanya’da ağır hastalar reçete ile esrar alabilecek

Almanya’da esrar, reçete ile temin edilebilecek. Federal Parlamento esrarın ağır hastaların tedavisinde kullanılmasına izin veren yasayı onayladı. Başka hiçbir tedavinin sonuç vermediği aşırı ağrıları olan hastaların doktor reçetesi ile eczaneden temin edilmesini öngören yasaya göre, masraflar da sağlık kasaları tarafından üstlenilecek.

Almanya’da şimdiye kadar yürürlükte olan uyuşturucuyla mücadele yasası, esrarın tedavi amaçlı kullanılmasına izin vermiyordu. Ancak, ağır hastaların özel izinle kenevir ürünleri almalarına müsaade ediliyordu.

Yasa, Mart ayından itibaren yürürlüğe girecek. Yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, tedavinin etkilerini takip edebilmek amacıyla belirli bir süre hastalara ait verilerin Federal İlaç ve Tıbbi Malzeme Enstitüsü’nde toplanması da öngörülüyor.

Kişilerin yetiştirmesi yasak

Almanya’da Federal İlaç ve Tıbbi Malzeme Enstitüsü verilerine göre, tedavi amacıyla bin 20 hastaya özel izinle esrar veriliyor. Esrarın hastalar tarafından bizzat yetiştirilmesi ise, bugüne kadar olduğu gibi yasak olarak kalacak.

Tıbbi amaçlı kullanım için gerekli kenevirin devlet kontrolü altında yetiştirilmesi öngörülüyor.