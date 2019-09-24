Almanya’da 7 yaşındaki Emine için kök hücre bağışı etkinliği düzenlenecek

Almanya’da yaşayan Abdullah ve Ayşe E.’nin bağışıklık yetmezliği hastalığı olan 7 yaşındaki kızları Emine için, kök hücre bağışı etkinliği düzenlenecek.

Başkent Berlin’de yaşayan çiftin, kronik granülomatöz hastalığı (KGH) bulunan 7 yaşındaki kızları Emine için, 3 Ekim’de yerel saat ile 11.00 – 15.00 arasında An der Packwisch İlkokulu'nda bağış etkinliği yapılacak.

Baba Abdullah E., 4 yıl önce de aynı hastalık yüzünden bir çocuğunu kaybettiğini, bu acıyı bir daha yaşamak istemediğini belirterek, KGH teşhisi konulan kızının en ufak bir enfeksiyonda bile hayatının riske girdiğini söyleyerek herkesi kök hücre bağış etkinliğine davet etti.