Almanya’da 47 bin sünnetli kadın yaşıyor

Almanya Aile Bakanlığı tarafından kadın sünnetinin ulusal dağılımına ilişkin ilk kez yapılan çalışmaya göre, Almanya’da sünnet edilmiş 47 bin dolayında kadın bulunuyor.



Aile Bakanlığı raporuna göre, kadın sünnetinin yaygın olduğu Mısır, Eritre, Somali, Etiyopya, Mali ve Irak gibi ülkelerden Almanya’ya gelenlerin artmasıyla birlikte sünnetli kadınların sayısı da arttı. 2014 sonundan bu yana söz konusu ülkelerden gelen göçle birlikte Almanya’da yaşayan sünnetli kadınların ve kız çocuklarının sayısı yüzde 30 artmış durumda. Raporda, Almanya’da yaşayan bin 500 ile 5 bin 700 arasında kız çocuğunun da sünnet edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.



Der Spiegel'in haberine göre, dünya genelinde yaklaşık 200 milyon sünnetli kadın ve kız yaşıyor. Bunların yarısı Mısır, Etiyopya ve Endonezya’da bulunuyor. Somali, Gine ve Cibuti’de ise kadınların yüzde 90'ından fazlası sünnetli.



Almanya’da 2016 sonunda çıkartılan bir yasa, ailelerin çocuklarını ülkelerine götürerek sünnet ettirmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Yasa, çocuklarını geldikleri ülkelerde sünnet ettirenlerin pasaportunun iptalini öngörüyor.