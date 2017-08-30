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Almanya'ya kadın pedi içinde bilezik getirirken yakalandılar

Almanya'nın Münih Havaalanı'nda gümrük memurları Türkiye'den gelen anne (47) ve kızın (20) çantasında yaptıkları aramada kadın pedi arasına saklanmış 5 adet bilezik buldular. Bileziklerin değerinin 4 bin Euro olduğunu belirten Münih...

Almanya'ya kadın pedi içinde bilezik getirirken yakalandılar
Almanya'nın Münih Havaalanı'nda gümrük memurları Türkiye'den gelen anne (47) ve kızın (20) çantasında yaptıkları aramada kadın pedi arasına saklanmış 5 adet bilezik buldular. Bileziklerin değerinin 4 bin Euro olduğunu belirten Münih Gümrük Dairesi, kadınların vergi ve para cezası olarak 800 Euro ödediğini bildirdi. Kadınların parayı havaalanında ödemesinin ardından bilezikleri teslim edildi. Münih Gümrük Dairesi Sözcüsü Marie Müller açıklamasında, “Memurlarımız kadınların çatasındaki pedlerin ağır olduğunu görünce şüphelenmişler. Tabii ki bu şüpheleri yersiz çıkmadı. Kadın pedlerinin arasına 5 bilezik saklamışlar” ifadelerini kullandı. Para cezasını ödemelerine rağmen iki Türk kadın hakkında vergi kaçırma suçundan soruşturma başlatıldı. Münih Gümrük Dairesi'nin açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından havayoluyla gelenlerin değeri 430 Euro'yu aşan miktardaki altınlarını gümrükte bildirmek zorunda oldukları hatırlatıldı.

-Ped içindeki bileziklerin fotoğrafları

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