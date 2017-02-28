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Almanya, Türkiye Büyükelçisi'ni çağırdı

Almanya, Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması nedeniyle Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in davetiyle gerçekleşen...

Almanya, Türkiye Büyükelçisi'ni çağırdı
Almanya, Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması nedeniyle Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in davetiyle gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Aydın’ın Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter J. Lindner tarafından kabul edildiği öğrenildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya açısından Yücel’in tutuklanmasının orantısız ve kabul edilemez olduğunun, basına yapılan açıklamalara ilaveten görüşmede Büyükelçi Aydın’a bir kez de sözlü olarak aktarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Üç nokta üzerinde duruldu
Açıklamaya göre, görüşmede üç nokta üzerinde duruldu. İlk olarak, Deniz Yücel olayının Türkiye ile Almanya arasında hukuk devleti ile basın ve ifade özgürlüğünün ne denli farklı değerlendirildiğini ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Üzerinde durulan bir diğer konu ise, Türk-Alman ilişkilerinin zor bir süreçten geçtiği, Deniz Yücel’in tutuklanmasının bunu daha da zorlaştırdığı oldu. Alman Konsolosluğu’nun Deniz Yücel ile irtibata geçmesi ve tutuklu yargılanması sürecinde Almanya’nın Yücel’e gerekli desteği vermesinin sağlanması ise Büyükelçi Aydın’a iletilen bir diğer konu başlığı oldu.

 

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