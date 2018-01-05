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Almanya sosyal medyadaki nefret söylemi yasasını tartışıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak () – Almanya’da 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren ve açık bir şekilde nefret söylemi olduğu takdirde sosyal paylaşım ağlarına 50 milyon euroya kadar ceza verilebilen yeni yasayı tartışıyor. Twitter’in...

Almanya sosyal medyadaki nefret söylemi yasasını tartışıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ocak () – Almanya’da 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren ve açık bir şekilde nefret söylemi olduğu takdirde sosyal paylaşım ağlarına 50 milyon euroya kadar ceza verilebilen yeni yasayı tartışıyor.
Twitter’in aşırı sağ Alternative für Deutschland (AfD) partisinden bir siyasetçinin bir paylaşımını silmesi konuyu ülkenin gazetelerinin de manşetlerine taşıdı.
Başka bir AfD’li meclis üyesi Jens Maier ise eski tenis şampiyonu Boris Becker’in oğlu Noah Becker için “yarı zenci” demiş, bu paylaşım da Twitter tarafından silinmişti.
Adalet Bakanı Heiko Maas yasayı savunarak Bild gazetesine “Fikir özgürlüğü internette cezai içeriği yayabileceğiniz anlamına gelmez” dedi. (Fotoğraflı)

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