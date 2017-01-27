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Almanya sığınmacılar için 22 milyar Euro harcadı

Almanya geçtiğimiz yıl sığınmacılara yaklaşık 22 milyar Euro harcadı. Federal Maliye Bakanlığı verilerine göre, Almanya’nın 2016 yılı içerisinde sığınmacı sorunun çözümü için harcadığı miktar 21,7 milyar Euro oldu. Resmi...

Almanya sığınmacılar için 22 milyar Euro harcadı
Almanya geçtiğimiz yıl sığınmacılara yaklaşık 22 milyar Euro harcadı. Federal Maliye Bakanlığı verilerine göre, Almanya’nın 2016 yılı içerisinde sığınmacı sorunun çözümü için harcadığı miktar 21,7 milyar Euro oldu.

Resmi verilere göre, geçen yıl yapılan harcamaların 7,1 milyarı göçe neden olan koşulların bertaraf edilmesi için yapıldı. Kriz bölgelerine yapılan insani yardım miktarı ise 1,4 milyar Euro oldu. Sığınma başvurusunda bulunanların kayıt işlemleri ve barınmaları için 1,4 milyar, sığınmacıların uyumuna yönelik ise 2,1 milyar Euro harcandı. 1,7 milyar Euro ise sosyal yardımlar için yapıldı. Federal hükümetin yaptığı harcamalardaki en büyük kalemi ise, 9,3 milyar Euro ile eyaletlere yapılan yardım oluşturdu.

Almanya’nın sığınmacılara 2017 yılı için yapmayı planladığı yardım miktarı ise 21,3 milyar.

Almanya’ya resmi verilere göre, sığınmacı krizinin patlak verdiği 2015 yılı içerisinde 890 bin, 2016 yılında ise 280 bin sığınmacının gelmişti.

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