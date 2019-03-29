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Almanya, Riyad‘a silah ambargosunu 6 ay daha uzattı

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ortaklar arasında haftalardır süren tartışmalardan sonra federal koalisyon hükümetinin, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ambargosunu 30 Eylül’e kadar uzattığını açıkladı.

Almanya, Riyad‘a silah ambargosunu 6 ay daha uzattı

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ortaklar arasında haftalardır süren tartışmalardan sonra federal koalisyon hükümetinin, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ambargosunu 30 Eylül’e kadar uzattığını açıkladı.

Başbakan Angela Merkel’in ilgili bakan ile görüşülüp uzatılan ambagonun yanında varılan başka diğer bir kararın da; bu amborgo süresince savaş malzemeleri yeni ihracaat müracaatlarının kabul edilmeyeceği olduğunu belirten Hükümet Sözcüsü Seibert, ’’Almanya’nın, Fransa ve İngiltere ortak üretim projelerine parça sağlama faaliyeti, bu malzemelerin daha önceki gibi Yemen’deki savaşta kullanılmama şartı ile devam edecek’’ dedi.

Seibert, Berlin’de yaptığı açıklamada, ’’Federal koalisyon hükümeti, İngiltere ve Fransa ile ortaklaşa üretilen silahların Yemen’deki savaşta kullanılmaması şartının devamı için ortaklar ile tekrar görüşüp istişare edecek. Almanya olarak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’de sürdürdükleri savaşa kesin karşı olduğumuzdan her iki ülkeye de ortak üretimlerimizden de olsa herhangi bir savaş malzemesi satılmamasında ısrarlıyız ve buna kesinlikle müsaede etmeyeceğiz’’ derken, Federal Büyük Koalisyon Hükümeti’nin, ambargo kararından etkilenen üretici firmaların maddi zararlarının giderilmesine yönelik çözümler aradığını da sözlerine ekledi.

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