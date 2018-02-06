Almanya polis olmak isteyen genç aday arayışında

Almanya’nın güney batısındaki 11 milyon nüfuslu Baden Württemberg eyaleti polis teşkilatları 2019-2021 yılları içinde polis mesleğini öğrenmek isteyen gençlere kapılarını açıyor.

Polis mesleğine ilgi duyan gençler için 20 Şubat tarihinde Freiburg - Breisach polis merkezinde gençler ve ilgi duyan velilerin katılımıyla polis mesleği tanıtılacak.



Toplantıya katılmak isteyenlerin Tel. Nr. 0761/882-1761 veya elektronik posta adresi freiburg.berufsinfo@polizei-bwl.de adresinden başvurmaları gerekiyor. Polis teşkilatları mesleğe ilgi duyan bin 800 öğrenciyi almayı hedefliyor. (Fotoğraflı)