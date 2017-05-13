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Almanya'nın en büyük eyaletinde seçim heyecanı

Almanya’da 18 milyona yaklaşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) 14 Mayıs Pazar günü seçim heyecanı yaşanacak. 13 milyon seçmen sandığa giderek önümüzdeki 5 yıl için KRV Eyaletini yönetecek vekillerini...

Almanya'nın en büyük eyaletinde seçim heyecanı
Almanya’da 18 milyona yaklaşan nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) 14 Mayıs Pazar günü seçim heyecanı yaşanacak. 13 milyon seçmen sandığa giderek önümüzdeki 5 yıl için KRV Eyaletini yönetecek vekillerini seçecek. Seçimlerde 30 partiden yaklaşık iki bin aday parlamentoya girebilmek için yarışacak. Seçim sonunda en az 181 milletvekili Eyalet Parlamentosuna girecek, ancak bu sayı liste veya bölgelerden doğrudan seçilen adaylarla artabiliyor. Küçük partiler de dahil edildiğinde adaylar arasında 40 civarında Türkiye kökenli aday var. KRV Eyaleti 2010 yılından bu yana Sosyal Demokrat Parti SPD ve Yeşiller koalisyonu tarafından yönetiliyor. SPD anketlerde birinci parti çıkmasına rağmen tek başına iktidar olma şansı görünmüyor. Seçimlerden Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonu çıkması da ihtimaller arasında. KRV Eyaleti'ndeki seçimin sonucu, Eylül ayında yapılacak Federal Parlamento seçimleri için gösterge kabul ediliyor.

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