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Almanya, Madeira Adası'na kaza tetkik ekibi gönderdi

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya, 27 vatandaşının hayatını kaybetiği Portekiz'in Madeira Adası'na sağlık ve teknik ekip gönderdi.. Başbakanlık Devlet Bakanı Helge Braun medyaya yaptığı açıklamada, "Kazanın yaşandığı Madeira Adası'na...

Almanya, Madeira Adası'na kaza tetkik ekibi gönderdi

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya, 27 vatandaşının hayatını kaybetiği Portekiz'in Madeira Adası'na sağlık ve teknik ekip gönderdi..

Başbakanlık Devlet Bakanı Helge Braun medyaya yaptığı açıklamada, "Kazanın yaşandığı Madeira Adası'na sağlık ve kaza tetik ekibi yola çıktı. Elçimiz ve memurlarımız zaten dünden bu yana olay mahallindeler. Kazada hayatını kaybedenlerden 27'sinin vatandaşımız olduğu kesinleşti" derken, kazada yakınlarını kaybeden Almanya’daki aile fertlerinine de hükümet olarak her türlü yardım için gerekli çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. 

Bakan Braun, "Kazada ölen vatandaşlarımızın yakınları, ya doğrudan bize ya da bulundukları mahallerde emniyet güçlerimize başvurmaları halinde kaza ile ilgili ihtiyaçları en hızlı şekilde giderilecektir" dediği açıklamasında, Federal Dışişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu Madeira Kaza Kriz Masası’ndan da en aktüel bilgilerin alınabileceğini belirtti.

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