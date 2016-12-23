Almanya, Irak ordusunu da eğitecek

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 23 Aralık () – Almanya IŞİD’e karşı mücadele kapsamında Irak’ta daha aktif rol almaya hazırlanıyor. Almanya’nın Irak ordusunu eğitmek amacıyla 2017’de Bağdat’a asker göndereceği kaydedildi. Spiegel dergisinin bildirdiğine göre, Federal Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki ocak ayından itibaren Bağdat’a Irak ordusunun eğitilmesi amacıyla askeri personel gönderecek.

Alman askeri personelin Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılan NATO toplantısı çerçevesinde alınan “Irak yönetiminin IŞİD’e karşı savaşta desteklenmesi” kararı çerçevesinde gönderileceği belirtiliyor. Albay düzeyinde olacağı kaydedilen Alman personelin, Irak Savunma Bakanlığına danışmanlık hizmetinin yanı sıra, mayın temizleme konusunda eğitim vereceğine dikkat çekiliyor.

Almanya bugüne kadar sadece Irak’ın kuzeyinde Erbil yakınlarında kurulan eğitim kampında Peşmerge güçlerini eğitiyor, silah ve mühimmat desteği sağlıyordu.