Almanya İncirlik konusunda ABD’den destek istiyor

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 18 Mayıs () - Almanya, Türkiye ile yaşanan İncirlik ziyareti krizinde ABD’den arabuluculuk yapmasını istiyor. Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye giden Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinde ABD’den Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik’te bulunan askerleri ziyaret izni vermesi konusunda devreye girmesini istedi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Gabriel görüşme sonrasında NATO partneri ülkeler arasında farklı bir ilişki olması gerektiğine dikkat çekerek, “Amerikalıların Türkiye ile bizim şu anda olduğunun aksine bir ilişki içerisinde olmamız konusunda Türklerle görüşmek için ellerindeki imkanları kullanacaklarına inanıyorum” dedi.

Gabriel Çarşamba günü Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Türkiye’nin İncirlik ziyaretine izin vermemesini eleştirmiş ve “Ben sadece Türk hükümetinin gelecek günlerde fikrini değiştirmesini ümit edebilirim. Aksi takdirde Alman parlamentosu hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye'de bırakamaz” ifadelerini kullanmıştı.