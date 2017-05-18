Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Almanya İncirlik konusunda ABD’den destek istiyor

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 18 Mayıs () - Almanya, Türkiye ile yaşanan İncirlik ziyareti krizinde ABD’den arabuluculuk yapmasını istiyor. Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye giden Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mevkidaşı Rex...

Almanya İncirlik konusunda ABD’den destek istiyor

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 18 Mayıs () - Almanya, Türkiye ile yaşanan İncirlik ziyareti krizinde ABD’den arabuluculuk yapmasını istiyor. Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye giden Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinde ABD’den Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik’te bulunan askerleri ziyaret izni vermesi konusunda devreye girmesini istedi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Gabriel görüşme sonrasında NATO partneri ülkeler arasında farklı bir ilişki olması gerektiğine dikkat çekerek, “Amerikalıların Türkiye ile bizim şu anda olduğunun aksine bir ilişki içerisinde olmamız konusunda Türklerle görüşmek için ellerindeki imkanları kullanacaklarına inanıyorum” dedi.
Gabriel Çarşamba günü Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Türkiye’nin İncirlik ziyaretine izin vermemesini eleştirmiş ve “Ben sadece Türk hükümetinin gelecek günlerde fikrini değiştirmesini ümit edebilirim. Aksi takdirde Alman parlamentosu hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye'de bırakamaz” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246